L’altra Campania – Fine settimana nero: vince solo la Juve Stabia

Se tutta l’Italia è zona rossa o arancione, la Campania è decisamente nera. Il Benevento crolla , la Salernitana spreca, l’Avellino viene beffato giusto per citare le più blasonate.

Serie A

Il Benevento crolla in casa 4-1 con la Fiorentina. I sanniti non bissano le buone prestazioni contro Roma e Spezia, subendo una sconfitta pesante tra le mura amiche. Trascinati da un super Vlahovic, autore di una tripletta, i gigliati espugnano il “Vigorito” ed inguaiano le streghe. La classifica ora si fa pesante con una vittoria che manca oramai dal 6 gennaio.

Serie B

La Salernitana spreca una grossissima occasione pareggiando 0-0 in casa contro il Cosenza, nonostante abbia giocato praticamente tutto il secondo tempo con l’uomo in più. Al 47′, infatti, Petrucci riceve il doppio giallo. L’occasionissima capita a Kiyine che, da due passi, calcia addosso al portiere. E nel finale, i granata rischiano anche la beffa con i lupi che centrano il palo con Sciaudone. I salernitani agganciano così il Monza al secondo posto, sconfitto dalla Reggina, ma vedono scappare la capolista Empoli a +6.

Serie C

L’Avellino spreca una grossa opportunità in quel di Monopoli, pareggiando 1-1. I lupi infatti, vanno in vantaggio al 25′ grazie ad un rigore di D’Angelo e, approfittando degli enormi spazi lasciati dai pugliesi, hanno diverse occasioni per raddoppiare. Quando tutto sembra far presagire al successo, i padroni di casa trovano un rocambolesco pari con Zambataro. Gli avellinesi allungano comunque di un punto sul Bari terzo.

La Juve Stabia è l’unica a esultare grazie al 4-1 sulla Turris. Una gara che si mette subito bene per le vespe grazie all’uno-due di Marotta nel giro di due minuti (22′ e 24′). I corallini rientrano in gara al 33′ con Giannone ma nella ripresa i gialloblù piazzano un altro uno-due prima con il terzo gol di Marotta (53′), poi con Garattoni (55′). Gli stabiesi agganciano così il Catania al quinto posto mentre per i torresi, l’ombra dei play-out si avvicina ancora.

Brusca frenata della Casertana che perde in casa, 1-0, contro il Bisceglie. A decidere il match la rete di Rocco al 24′. I falchetti scivolano, così, al decimo posto.

Si è inceppata anche la Paganese che perde contro il Palermo (1-0) la sua terza partita nelle ultime quattro fare. Match winner per i rosanero Floriano al 60′. Gli azzurro stellati tornano così al terzultimo posto.

Male anche la Cavese che ritorna a giocare dopo tre settimane ma viene sconfitta 1-0 dal Foggia.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, De Laurentiis carica la squadra prima della partita contro il Milan

Il Napoli palleggia in faccia al Milan, depotenziato e senza idee

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa, basta persecuzioni voci indipendenti in Russia