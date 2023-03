Osimhen nel mirino del Chelsea, la proposta del club inglese

Secondo Calciomercato.com il Chelsea avrebbe proposto un ingaggio pari a 9 milioni di euro per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen.

Calciomercato.com ha riportato una notizia relativa a Victor Osimhen, in particolare di un interesse da parte del Chelsea nei suoi riguardi. Secondo quanto riportato il club di Premier League avrebbe proposto un ingaggio di 9 milioni di euro, il doppio di quello attuale. Sempre stando a quanto si legge tra i corteggiatori dell’attaccante nigeriano ci sarebbe anche il Manchester United.

Ecco le parole di Calciomercato.com:

“‘Osi’, come lo chiamano i tifosi, ora ha la testa solo sul finale di campionato perché vuole portare a termine la missione scudetto. Poi l’ex Lille valuterà tutte le offerte che sono già pronte per essere inoltrate al Napoli. Ten Hag lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per il suo Manchester United, il Chelsea è tornato a farsi vivo negli ultimi giorni. Todd Boehly è pronto a raddoppiare l’attuale ingaggio da 4,5 milioni netti dell’attaccante nigeriano. La Premier League chiama e De Laurentiis ha già pronta la risposta: per valutare una cessione di Osimhen servirà un’offerta da 120/130 milioni di euro.”

