Calciomercato Lazio: biancocelesti interessati a Nikola Maksimovic

Il Messaggero riporta nella sua edizione odierna del gradimento da parte della Lazio per il centrale del Napoli Nikola Maksimovic. Il contratto del serbo scade il prossimo 30 giugno e ad ora sembrerebbero non esserci i presupposti per il rinnovo. I biancocelesti fiutano il colpo a zero ma il quotidiano riferisce che ci sono altri due nomi per la difesa: Pau Torres del Villarreal e Lisandro Martinez dell’Ajax.