Juve-Napoli, Fienga accusa: “La spiegazione è più ridicola della decisione di rinvio”

Juve-Napoli, Fienga accusa la Lega Calcio

Il CEO della Roma Guido Fienga, attraverso un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, lancia pesanti accuse alla Lega Calcio dopo la decisione di rinviare Juventus-Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“La risposta della Serie A alla lettera di chiarimento sul rinvio di Juventus-Napoli è più ridicola della decisione. Ci è stato detto che la decisione del rinvio non necessita di motivazioni. A mio avviso le motivazioni non sono raccontabili. La Lega non ha accolto la richiesta di rinvio di Roma-Napoli.”

