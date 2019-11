Novellino: ”Milan-Napoli? Momento complicato per entrambe le squadre, sarà una gara…”

Tweet on twitter

Share on facebook

Novellino: Il Napoli ha avuto un periodaccio, da un mese e mezzo. Il Milan ha cambiato tante situazioni, ha delle difficoltà a livello tattico

NOVELLINO MILAN NAPOLI – Walter Novellino, allenatore ed ex giocatore del Milan, è intervenuto a Radio Sportiva, per parlare -tra l’altro- delle recenti vicende in casa Napoli e del match di sabato sera tra il Milan e la compagine azzurra.