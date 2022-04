Ibrahimovic al Napoli, la Gazzetta “smentisce” il presidente De Laurentiis

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna sulle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sull’arrivo definito di Ibrahimovic, sfumato su richiesta di Gattuso (come per stessa ammissione qualche mese fa dell’attaccante del Milan: ‘era tutto fatto’): “La decisione di prendere quello che per ingaggio sarebbe stato il giocatore più pagato di sempre, il presidente padre-padrone l’ha delegata al tecnico più precario della sua gestione (Gattuso aveva sei mesi di contratto e una clausola che se fosse andato via non lo avrebbe manco pagato). De Laurentiis non ha mai spiegato come avrebbe risolto la questione dei diritti d’immagine che Ibra (ricordate i suoi interventi a Sanremo?) ha sempre tenuto per sé. Ma questa è storytelling di ieri, cui abbiamo aggiunto qualche notizia per far capire che di sceneggiatura si tratta. Un modo per ingraziarsi i tifosi? Non crediamo basti, visto l’umore della piazza”.