Napoli-Sassuolo, Ayhan: “Vogliamo vincere, possiamo competere con le big”

Kaan Ayhan ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Napoli-Sassuolo.

Il difensore centrale del Sassuolo Kaan Ayhan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione tv Nero&Verde. Ayhan parla soprattutto della sfida contro il Napoli, in programma nella giornata di oggi alle ore 15.

“Stiamo dimostrando che possiamo competere con le big. Dobbiamo giocare contro il Napoli per vincere, anche se probabilmente il risultato non ci cambia tanto. È comunque una gara importante. Dobbiamo migliorare ancora in vista della prossima stagione, dobbiamo giocare meglio e ci sono state già gare in cui abbiamo fatto bene, mentre in alcune gare abbiamo faticato.”

