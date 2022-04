Luigi De Laurentiis sul Bari: “Emozionante, lavoriamo per una bella Serie B. Cessione del club, regola ingiusta”

Luigi De Laurentiis sul Bari e la promozione in Serie B

Ultime calcio Napoli – Luigi De Laurentiis, presidente della SSC Bari, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, rilasciando alcune dichiarazioni sulla promozione del Bari e sul calcio Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

Luigi De Laurentiis sul Bari e la promozione in serie B

“Dopo 4 lunghi anni stiamo tornando in categorie che appertongono ad una piazza così importanti. Momenti emozionanti. Polo del sud? Sarebbe bello, noi a Bari siamo al 5° posto come ranking tifosi in serie A. Questo fa capire tante cose.

2024, cessione club? Regola ingiusta, ci hanno permesso di iscriverci per 4 anni ai campionati. Ora la piazza di Bari arrivererà ad arricchire anche la serie B. Se le regole vengono cambiate in corso d’opera, non è giusto. Ricorriamo in atto proprio per questo.

Siamo già a lavoro e pensiamo a come affrontare la prossima stagione, il Bari è capace di creare numeri importanti. Il Bari è un bel bacino per valorizzare calciatori e potrebbe anche arrivare qualche talento dal Napoli.

Scudetto al Napoli? Papà è molto concentrato, sempre al lavoro. E’ sempre bello vedere il Napoli in testa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marchetti: “Dubito che Lozano vada via in estate, su Ospina…”

Di Fusco: “Napoli ormai sei in Champions, ma per lo Scudetto devi rischiare”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cos’è l’Election Pass e come combatterebbe l’astensionismo