Rinnovo Mertens Napoli – Alvino annuncia: “Il club apre al rinnovo: la proposta di ADL”

Ultimissime calciomercato – Rinnovo Mertens Napoli, Carlo Alvino annuncia importanti novità sul rinnovo di Mertens ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Ecco quanto ha dichiarato:

“Nell’idea del Napoli c’è il prolungamento del contratto di Mertens. in primis come debito di riconoscenza per quanto fatto dal belga in maglia azzurra, il club di De Laurentiis è molto legata al sentiment nonostante qualcuno dica l’opposto. A questo va aggiunto anche il pensiero per Koulibaly, che già in passato è stato blindato nonostante le richieste”.

Su Mertens aggiunge: “Il Napoli già in passato puntò sul belga, salutando Callejon, firmando un rinnovo importante facendo uno strappo alla regola degli ingaggi. Lui ha voglia di restare in azzurro, il club crede che Mertens sia ancora un calciatore capace di dare un grande contributo. Sarebbe un ingaggio per un giocatore che può andare ancora molto, non di certo un ingaggio regalato. Il Napoli lo chiamerà al tavolo per una proposta, con un annuale con opzione da 1,2 o 1,5 netti a stagione. Poi vedremo in fase di contrattazione se ci sarà anche l’inserimento di qualche bonus. Questa è la volontà del club azzurro”.

