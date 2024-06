RTL Sport – Lukaku: “Conte? Il miglior allenatore avuto finora nella mia carriera”

Le parole di Romelu Lukaku, riportano esplicitamente a un favoritismo nei confronti di Antonio Conte. Il giocatore vorrebbe tornare ad essere allenato da lui, uscendo così allo scoperto: “Conte è stato il miglior allenatore che ho avuto finora in carriera”. Un’altra conferma del rapporto speciale che c’è tra i due. Ora il futuro del bomber belga è in bilico e il club azzurro ci pensa come eventuale sostituto di Osimhen.

A proposito di futuro, Lukaku ha aggiunto: “Nella mia testa già so cosa succederà. A molti piace parlare, forse perché non ho un agente. Ma ho io il controllo della situazione e quando farò una scelta la motiverò e tutti saranno d’accordo con me. Tutte le volte che sono andato via o sono rimasto da qualche parte è dipeso anche dal rapporto col mio allenatore. E’ come avere una relazione con una donna. Se non c’è più sintonia, perché restare insieme?”.

