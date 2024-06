Sky Sport – Brescianini, contatti con la Fiorentina: piace anche al Napoli

Secondo il canale, Marco Brescianini, dopo un’ottima stagione con il Frosinone, sarebbe finito nel mirino della Fiorentina e del Napoli. Il giocatore potrebbe quindi rimanere in Serie A: la richiesta del club è di 12 milioni di euro, mentre i Viola ne offrono 8. In questi minuti a Solomeo, Pradé e Angelozzi sono a colloquio per cercare di trovare un’intesa, in modo da concretizzare il trasferimento, in occasione della serata dedicata al premio Golden Boy.

