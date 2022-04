L’ex Napoli Careca su Osimhen: “È tra i giocatori migliori al mondo”

Antonio Careca ha parlato dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

L’ex giocatore del Napoli Antonio Careca ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Careca ha elogiato Victor Osimhen definendolo uno dei migliori giocatori al mondo per tanti motivi.

“È un bel giocatore, quando è arrivato al Napoli non era tanto conosciuto mentre adesso è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ha un fisico prestante che si unisce ad una velocità incredibile, poi è un attaccante d’area che sa fare gol in tanti modi diversi. Bisogna fare molta attenzione: in Inghilterra i soldi e le opportunità sono di più, il Napoli dovrà lottare per non perderlo.”