Napoli su Berardi ma non solo: interesse anche da parte di Milan ed Inter

Il Napoli è interessato a Domenico Berardi, ma il giocatore sarebbe nel mirino anche di Milan ed Inter.

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, sembra aver suscitato l’interesse del Napoli. Secondo Il Mattino è uno dei nomi che più interessa al club, che però deve fare i conti con la concorrenza. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano l’attaccante interesserebbe anche a Milan ed Inter, dunque sarebbe parecchio conteso e l’operazione non sarà certamente delle più semplici.

Ecco quanto si legge:

“Berardi come erede di Insigne, seppur giocando sulla fascia opposta. La trattativa non è ancora entrata nel vivo – scrive Il Mattino – ma è chiaro che in estate inizieranno le grandi manovre e il Sassuolo sa già che sarà praticamente impossibile trattenere i suoi gioielli. Per Berardi, però, il Napoli dovrà provare a battere la concorrenza delle solite note: Inter e Milan che hanno individuato nell’esterno del Sassuolo e della Nazionale uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli-Sassuolo, i convocati di Spalletti

Calciomercato: a giugno tutto su Berardi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stampa e Palazzo: la sfida della Meloni e i paletti di Conte