Alex Meret, addio in estate: rinnovo lontano, la società punta su Ospina

La papera di Alex Meret, contro l’Empoli, costerà cara al portiere. A quanto pare, secondo le indiscrezioni del quotidiano, il Napoli starebbe riflettendo su quanto accaduto domenica:

“Il portiere friulano ha il contratto in scadenza tra un anno. Ma a questo punto difficilmente rinnoverà: molto probabilmente, infatti, verrà venduto in estate. Invece c’è una netta inversione di tendenza nel dialogo con Ospina. Il colombiano sembra disposto a prolungare alle cifre attuali (2,2 milioni netti l’anno) e a questo punto potrebbe ottenere una conferma sinora messa in discussione. Con questi presupposti, allora, si aprirebbe la caccia ad un nuovo vice. E se tornasse Sepe, ora in prestito dal Parma alla Salernitana?”.

