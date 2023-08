La Gazzetta dello Sport – Gabri Veiga aspetta il Napoli: vuole esserci già per la prima di campionato.

Il Napoli ha chiarito la situazione, indipendentemente dalla permanenza di Piotr Zielinski, Gabri Veiga rimane un obiettivo concreto. Il club sta cercando di trovare un accordo al di sotto dei 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Secondo il quotidiano, l’idea di De Laurentiis è quella di provare ad inserire Diego Demme come contropartita, con un conguaglio economico di 30 milioni di euro. Intanto lo spagnolo attende impaziente, ha già dato la sua disponibilità agli azzurri e spera di poter subentrare in squadra già per la prima di campionato.

