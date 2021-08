Il Parma lancia l’offerta per Tutino, possibile l’annuncio nelle prossime ore

Parma su Gennaro Tutino, la trattativa è in dirittura d’arrivo, nelle prossime ore l’annuncio ufficiale.

Tutino abbandona la Salernitana, dopo essere riuscito ad arrivare in Serie A, approdando al Parma.

Secondo l’edizione di Tuttosport, la trattativa tra il Parma e il Napoli per Gennaro Tutino sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo, come un treno ad alta velocità, in modo da riuscire a conquistare l’attaccante. L’offerta è di quelle capogiro, un ricco quadriennale. Tuttavia anche il Napoli otterrà la sua parte, l’offerta del Parma è di 7 milioni, e con molta probabilità l’affare potrebbe concludersi a breve. Secondo il quotidiano l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore.

