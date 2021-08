Juve sorprende tutti: possibile l’affondo per Bakayoko a centrocampo

Sfuma definitivamente il ritorno di Bakayoko per il Napoli, la Juventus valuta l’alternativa, potrebbe essere la soluzione se non dovesse arrivare Locatelli.

La Juventus potrebbe puntare Bakayoko, se non dovesse chiudersi per Locatelli.

Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, se la Juventus non dovesse riuscire a chiudere per Locatelli con il Sassuolo, proverà ad affondare il colpo per Bakayoko: “Una mossa estrema, ma non assolutamente fantasiosa. Su questo versante può essere presa in esame la candidatura del centrocampista, ex Napoli, Bakayoko che è in esubero dal Chelsea. Questa potrebbe essere una soluzione più che collaudata e con costi evidentemente limitati”.

