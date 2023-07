Il Messaggero – Non solo Milinkovic, arabi anche su Ciro Immobile: la reazione di Lotito.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse degli arabi su Ciro Immobile. La notizia sarebbe trapelata ieri, tramite alcuni media sauditi, secondo i quali due club arabi avrebbero proposto un biennale da 35 milioni complessivi all’attaccante laziale. Tuttavia, Claudio Lotito non è rimasto in silenzio, asserendo chiaramente di non volerlo cedere. Anzi ai microfoni del quotidiano ha confessato che “anche se ci offrissero 50 milioni, non so se accetterei”.

Fonte foto: Flickr.com

