De Maggio su Koulibaly: “Escludo il suo trasferimento alla Juventus”

Valter De Maggio è intervenuto sulla questione relativa alla Juventus ed a Kalidou Koulibaly.

Il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio è intervenuto a proposito del presunto trasferimento di Kalidou Koulibaly alla Juventus. Da tempo si parla di un interesse del club bianconero nei confronti del difensore senegalese, ma De Maggio sembra essere categorico: non ci sarà alcun trasferimento a Torino.

Di seguito le sue parole:

“Escludo il trasferimento di Koulibaly alla Juventus. Il club lo vuole ma lui non vuole andare ed il Napoli non vuole venderlo. Se arriverà un offerta da parte del Barcellona sarà diverso. Il Napoli sta lavorando anche per il rinnovo.”

