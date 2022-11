Il capocannoniere della Serie B al Napoli. Le dichiarazioni dell’agente

Il capocannoniere della Serie B al Napoli: le parole dell’agente

A “Si Gonfia la Rete”, programma radiofonico su RADIO CRC condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira giovane attaccante del Bari, 24 anni, nove reti in Serie B, che lo portano ad essere il capocannoniere del campionato.

“Mercoledì sarò in Qatar a vedere Marocco-Croazia. Cheddira ha doppia cittadinanza, quindi sia passaporto italiano che marocchino. Ciò che Walid ha fatto in questo periodo ha attirato le attenzioni di tutti, tanto da arrivare in Nazionale. Sei mesi fa giocava in Lega Pro, adesso gioca i mondiali. Ha grande umiltà, ma non si accontenta.

Sta crescendo tanto, corre, si sacrifica e il merito è di chi ha creduto in lui. E quindi il Bari con il direttore Polito, il presidente De Laurentiis e l’allenatore. Quando è arrivato a Bari, probabilmente la piazza aspettava un nome altisonante, ma poi ha conquistato tutti con le prestazioni, tanto che il Bari lo ha riscattato“.

Cheddira a Napoli in futuro?

“È osservato un po’ da tutti, anche da squadre di serie A, ma credo sia normale. Poi, che venga fatta un’associazione tra Napoli e Bari è altrettanto normale, ma credo che Cheddira debba fare il suo percorso. Ce lo auguriamo perchè essere accostati al Napoli è un onore però il cammino è ancora lungo e ogni cosa va fatta a suo tempo.”

Carmine Cretella?

“Mirabelli è stato molto bravo a scovare le sue caratteristiche. Lo paragona al primo Çalhanoğlu”.

