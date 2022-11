Globe Soccer Awards 20022: in lizza Giuntoli e Osimhen

Globe Soccer Awards 2022, in lizza Giuntoli e Osimhen

Globe Soccer Awards 2022, in lizza Giuntoli e Osimhen. Giuntoli ds del Napoli, è candidato come “Miglior direttore sportivo dell’anno”. Gli altri “due” candidati al premio sono Michael Edwards e Julian Ward del Liverpool e gli italiani Paolo Maldini e Frederic Massara del Milan.

Globe Soccer Awards 2022, anche Osimhen tra i finalisti

Victor Osimhen attaccante nigeriano del Napoli, nonostante un infortunio che lo ha tenuto fermo per più di un mese, è capocannoniere in Serie A con 9 reti (una anche in Champions League).

Proprio grazie a questo anno strepitoso, anche lui è in lizza per un premio ai Globe Soccer Awards: il bomber del Napoli è candidato al premio “Giocatore emergente dell’anno” insieme a Gavi del Barcellona e Federico Valverde del Real Madrid.

La cerimonia con tutte le premiazioni avverrà domani a Dubai.

