Damascelli: “Allegri? Se avesse una dignità darebbe le dimissioni”

Il giornalista critica aspramente l’operato del tecnico bianconero

Tony Damascelli, nell’edizione odierna de Il Giornale attacca l’allenatore della Juventus, Max Allegri. I bianconeri hanno incassato una sconfitta contro il Sassuolo nella gara di ieri all’Allianz Stadium, la classifica li vede settimi a -13 punti dal Milan capolista e -10 dal Napoli (che deve ancora giocare la sua gara nella giornata corrente).

Queste le sue parole:

“Agnelli non potrà esonerare Allegri perché lui stesso gli ha offerto un contratto di 4 anni a 9 milioni. La Juventus ha svoltato, ha superato il bivio, ha chiuso la sua epoca bella, attraversa una crisi finanziaria mai registrata prima e il covid è un alibi ed è minima parte di questo default.

Resta in corsa nella Champions che le garantisce qualche denaro per respirare, il resto è alla deriva, Allegri produce show nelle sue conferenze stampa, potrebbe riservarli in famiglia, pensa di essere simpatico ma i fatti lo smentiscono. Se avesse un’ipotesi di dignità rassegnerebbe il mandato ma considerati i suoi impegni personali non rinuncerà mai a 36 milioni“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Supercoppa Juventus-Napoli, spunta una probabile data del match

Di Marzio: “Koulibaly tra i migliori, ecco in cosa deve migiorare Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Parigi, evacuata per allerta bomba Gare du Nord