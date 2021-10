Savoldi: “Osimhen come Lukaku, Spalletti? Non mi è molto simpatico”

Parla l’ex, Beppe Savoldi interviene: “Osimhen come Lukaku, Spalletti? Non mi è molto simpatico”.

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi, l’intervista a Beppe Savoldi non passa di certo inosservata, ecco le sue parole: “Osimhen come Lukaku? Per il contesto in cui gioca sì, ma Lukaku era nell’Inter e il gioco di Conte era il massimo per lui, la predisposizione della squadra nei suoi confronti era totale. Per esempio: il Chelsea oggi per lui non è il massimo. Lukaku è uno di quei giocatori ottimi che grazie all’impianto-Inter è diventato superlativo. Osimhen, al Napoli, può diventarlo, ma dipende da come lo agevola Spalletti: a me lui non sta simpatico, non mi piace come persona, ma come allenatore ha buone idee e non c’è dubbio che l’Osimhen di quest’anno sia cresciuto. Ah, mi piace molto il camerunense Anguissa: è funzionale, ha fisico, tecnica, visione di gioco è un centrocampista completo e un bellissimo acquisto per il Napoli. Dà equilibrio”.

