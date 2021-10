Serie A: ipotesi stadi al 100% a partire da novembre

Italia-Svizzera sarà il primo evento calcistico nel nostro paese con capienza al 100% dall’inizio della pandemia

Nel nostro paese continua a tener banco la questione legata il ritorno della capienza al 100% negli stadi. Negli altri maggiori campionati europei gli impianti sono già completamente pieni, ma non in Italia. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna riferisce che la gara tra la nazionale di Mancini e la Svizzera del prossimo 12 novembre sarà il primo evento con lo stadio pieno dall’inizio della pandemia. Per la fine di novembre potrebbe finalmente arrivare il via libera per avere la totalità dei tifosi negli stadi, ma tutto dipendere dalla curva dei contagi.

