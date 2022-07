Trevisani: “Dybala? Vi spiego perché non è andato al Napoli…”

Il motivo della mancato trasferimento al Napoli della “Joya”

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo e telecronista Mediaset, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del mancato trasferimento di Paulo Dybala al club partenopeo.

Queste le sue parole:

“Spalletti vuole fare il 4-3-3 e Dybala non c’entra niente con questo modulo. Non credo che Luciano non abbia voluto Dybala, il mio discorso è che tatticamente ci azzeccherebbe poco. Poi c’è un altro tema, per quello che so io: il Napoli non avrebbe mai accettato la clausola bassa che ha fissato la Roma, su questo ho delle certezze“.

