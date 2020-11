Hugo Maradona: “Lasciate in pace Diego! Organizzerò un trofeo in suo onore”

Hugo Maradona, trofeo per Diego

Hugo Maradona, fratello del Pibe, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto riportato:

“Non voglio entrare in polemica e litigare con nessuno, lasciatelo stare in pace! Voglio ricordarlo come lo ricordano i tifosi del Boca e quelli del Napoli. Un trofeo per Diego? Me ne occupo io qui a Napoli, soltanto io. Io lo conoscevo bene a mio fratello”.

