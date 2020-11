Cavani nella bufera, in arrivo una maxi squalifica per il Matador

Cavani, squalifica in arrivo

Edinson Cavani, attaccante del Manchester United, è finito al centro di una bufera a causa di un commento sui social. L’ex Napoli, ha risposto ad un tifoso chiamandolo Negrito. Successivamente, il commento è stato rimosso ma non è bastato per placare il caos intorno al Matador. Infatti, la FA potrebbe intervenire duramente nei suoi confronti squalificandolo per alemno tre turni di campionato.

