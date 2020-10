Ufficiale, rinviata Palermo-Turris. Troppi positivi tra i rosanero, la Lega Pro ferma tutto

Palermo-Turris, la Lega Pro rinvia il match

La Lega Pro, ha ufficializzato il rinvio di Palermo-Turris che già nella giornata di oggi era stata posticipata alle 18:30. Il match era previsto per oggi, ma tra le fila dei siciliani sono aumentati i casi di Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Ecco il comunicato ufficiale della Lega Pro:

"In riferimento all'ordinanza della Asp di Palermo pervenuta alle ore 18.00 circa i casi positivi nel Palermo Calcio, per cui "nella considerazione che si è in presenza di un cluster di infetti con una precisa connotazione spazio-temporale" ordinando l'immediato isolamento di tutti i soggetti, la Lega Pro ha disposto, a tutela della salute, l'immediato rinvio della gara Palermo -Turris a data da destinarsi."

