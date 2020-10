NAPOLI FEMMINILE – Ricorso alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale

NAPOLI FEMMINILE – Ricorso per la partita con l’Inter persa a tavolino.

Il Napoli femminile comunica di aver presentato reclamo alla Corte Sportiva d’Appello, per la sconfitta a tavolino subita contro l’Inter. Partita che originariamente è finita sul risultato di 1 ad 1, ha visto poi le ragazze di coach Marino uscire sconfitte per l’assegnazione del 0-3 a favore dell’Inter.

Il legale del Napoli Femminile, l’avvocato Guarino, rende noto di alcune irregolarità nella decisione arbitrale. Infatti l’errore dell’arbitro, è stato non reclamare prima della partita l’assenza del medico sociale della squadra all’interno della distinta. Medico che però in campo era presente, come testimoniato tramite foto dall’avvocato Guarino. Per quanto riguarda le sei calciatrici, segnalate per la decisione della sconfitta a tavolino, secondo l’ex articolo 10 comma 6 della giustizia sportiva non implica nessuna sanzione.

Per i seguenti motivi, attraverso l’avvocato Guarino, il Napoli Femminile ha richiesto la ripetizione della partita o di assegnare l’originale risultato; è stato chiesto anche di ridurre la squalifica del dirigente Sibilio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Europa League – Tamponi negativi, Napoli-AZ Alkmaar si giocherà regolarmente. A meno che…

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incidente di caccia in Lunigiana, muore 40enne