AZ Alkmaar, Slot: “Non vediamo l’ora di scendere in campo, Napoli favorito”

Alla vigilia del match contro il Napoli, il tecnico dell’ AZ Alkmaar ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto riportato:

Sono giorni difficili, abbiamo fatto di tutto per venire qui, per fortuna siamo negativi e quelli positivi stanno bene, senza sintomi. Abbiamo parlato anche con Federazione e Uefa e non vediamo l’ora di giocare, sarà bello giocare qui. Non è strano giocare? Non è un cattivo esempio visto che i negativi potrebbero infettare? Sì, l’Uefa decide, ma con più di 13 giocatori si gioca, poi le autorità locali o quelle olandesi possono intervenire, ma per le autorità si gioca altrimenti non ci avrebbero fatto partire. Ci sono sempre più infetti al mondo, ma dobbiamo vivere, lavorare, noi siamo attenti al protocollo ma è difficile a quanto pare evitare un focolaio. In Olanda va tutto avanti, anche il calcio andrà avanti“.

