Ilaria D’Amico torna a Sky. L’annuncio della presentatrice

Ilaria D’Amico ritorna a Sky

Ilaria D’amico, è intervenuta in diretta ai microfoni di Un Giorno da Pecora annunciando il suo ritorno a Sky. Ecco quanto dichiarato:

“In questo momento sto preparando la squadra per un programma tutto nuovo, di attualità, dove si parlerà di politica e non solo, la trasmissione partirà nel prossimo mese di gennaio. Andrà in onda una volta a settimana in prime time su SkyTg24. Se sarà un talk show? Vediamo, non posso dire altro. Se c’è già il titolo? No, ancora non ce l’abbiamo, siamo ancora nella fase in cui stiamo facendo la ‘pasta’, come si dice nel gergo. Quando c’è il titolo hai già tutto pronto”. Ha concluso la moglie del portierone della Juventus, che sulle pagine della rivista F ha rivelato il dramma vissuto con la scomparsa prematura della sorella Catia, a causa di un brutto male che l’ha portata via nello scorso mese di settembre.”

