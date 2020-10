PAGANESE – Altri arrivi per rinforzare le giovanili

PAGANESE – Presi altri rinforzi per le giovanili.

La Paganese Under 15 allenata da mister Omobono non ferma la sua campagna acquisti per completare al meglio la formazione. La squadra che ha già disputato la prima partita contro l’Avellino, finita 1 a 1, sta ancora rinforzando il gruppo.

Gli azzurrostellati confermano l’acquisto di due giovani provenienti dalla scuola calcio “Montefusco Soccer” di Agnano (NA).

Federico D’emilio, attaccante classe 2006, che all’occorrenza può giocare anche come esterno offensivo, ha realizzato la scorsa stagione ben 30 gol nel campionato regionale Under 14 con la sua scuola calcio. Roberto Delle Donne, anche lui 2006 di ruolo centrocampista e mezzala, dotato di velocità e ottima tecnica.

