Maradona Jr: “Cruciani e Parenzo hanno chiesto scusa”

Maradona Jr, arrivano le scuse

Attravero i suoi profili social, Diego Armando Maradona Jr ha pubblicato un post dove annuncia di aver ricevuto delle scuse da Cruciani e Parenzo. Ecco quanto riporato:

“Ho appena ricevuto le scuse dei signori Cruciani e Parenzo per le frasi e per il gioco inopportuno che hanno fatto. Per me la questione è chiusa!”

