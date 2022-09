Corriere dello Sport – Kvara, Giuntoli svela le cifre: costa 7,3mln in meno di Insigne.

Cristiano Giuntoli, nell’intervista per il quotidiano, ha svelato le cifre per arrivare a Kvaratskhelia e il guadagno economico fruttato dalla vendita di Insigne:

“Khvicha prende 1,2 netti e 1,7 lordi. Lorenzo 4,5 netti e 9 lordi. Faccia lei la sottrazione” dice, dunque al Napoli all’anno il giocatore georgiano costa 7,3 milioni in meno. La sua tassazione è agevolata per il Decreto Crescita. Un vero e proprio affare in tutti i sensi”.

Fonte foto: Instagram, @kvara7.

