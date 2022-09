Tardelli: “Kvara mi ricorda un grande giocatore, se lo dico mi prendete per pazzo”

La Stampa – Tardelli: “Kvara mi ricorda un grandissimo giocatore, se lo dico mi prendete per pazzo”.

Marco Tardelli, sulle colonne del quotidiano, ha dedicato uno spazio al Napoli e a Kvaratskhelia che si è guadagnato la totale stima del giornalista:

“Mai visto un Napoli così perfetto, determinato e convinto delle proprie responsabilità. È entrato in campo sapendo di farcela – prosegue l’ex centrocampista, in riferimento ovviamente alla larga vittoria sul Liverpool -, era la serata giusta in un Maradona scoppiettante di energia. Kvaratskhelia. Devo dire che nel saltare l’uomo mi ha ricordato un grandissimo giocatore dell’Irlanda del Nord, non scrivo il nome perché potreste darmi del pazzo: per questo aspetterò!”.

Fonte foto: Instagram, @kvara7.

