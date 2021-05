Alvino: “ADL-Gattuso, a fine stagione sarà addio”

Alvino su cosa accadrà a fine stagione

Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove ha parlato del prossimo impegno contro lo Spezia e del rapporto tra De Laurentiis e Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli deve andare lì con la voglia di fare bene, ha le motivazioni più alte e servirà coraggio a La Spezia. Non voglio più rivedere quello che è accaduto negli ultimi minuti di Napoli-Cagliari. Al netto dell’errore di Fabbri e Mazzoleni che hanno negato al Napoli un gol validissimo, nel finale la squadra non mi è piaciuta. Gattuso? Sulla sua conferma non ci scommetterei neanche un centesimo. E’ una storia chiusa, entrambi hanno deciso di comune accordo che l’ultima panchina di Gattuso sarà Napoli-Hellas Verona.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Caro: “Kaio Jorge giocatore importante, Spalletti vicino alla firma”

Spezia, Italiano: “Partita difficile per noi, Napoli tra le migliori in Serie A”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Frenatore seriale dei treni’ incubo dei pendolari, denunciato