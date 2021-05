Spezia, Italiano: “Partita difficile per noi, Napoli tra le migliori in Serie A”

Spezia, Vincenzo Italiano alla vigilia della sfida contro il Napoli

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il pareggio è un risultato che abbiamo cercato fortemente, l’Hellas è un avversario forte ed è stato un grande merito da parte nostra non mollare e credere fino alla fine di poter far gol. Sono contento che il gol sia arrivato da un subentrato, come la rifinitura. Questo è lo spirito che ci deve accompagnare da qui alla fine. “Conta solo la partita di domani, non penso al turnover, pensiamo al Napoli e vediamo cosa accade, chi avrà bisogno di riposare e chi avrà bisogno di qualche giorno di recupero. Pensiamo a fare risultato, poi cercheremo di farlo, tutti uniti, anche nelle ultime tre. Una partita difficile per noi, il Napoli sta giocando un grande calcio, tutti i giocatori sono ispirati e si divertono. Il pareggio col Cagliari è arrivato a tempo scaduto, ma la squadra gioca, propone e crea, siamo di fronte ad una delle squadre più forti del campionato. Dobbiamo giocare col massimo furore, mettendoli in difficoltà quando hanno la palla. Hanno calciatori di livello mondiale: sui duelli individuali dovremo stare molto attenti, ma l’identità individuale deve rimanere uguale. Quando abbiamo la palla dovremo mettere in pratica quanto proviamo in settimana e sono sicuro che potremo mettere in difficoltà il Napoli.”

