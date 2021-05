Spezia-Napoli, Rrahmani sarà titolare. Torna Politano dal 1° minuto

Spezia-Napoli, Rrahmani e Politano titolari

Spezia-Napoli in programma oggi alle ore 15:00 allo stadio Picco, sarà una sfida importante per entrambe le squadre che cercano di raggiungere i propri obiettivi stagionali. Gattuso sembra ormai aver deciso la formazione, con due importanti novità dal primo minuto. Meret sarà nuovamente titolare, nonostante la convocazione di Ospina. In difesa Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra, con l’albanese che verrà confermato nuovamente al posto di Mario Rui. Al centro della difesa azzurra ci sarà Rraahmani, che sostituise Koulibaly al fianco di Manolas. A centrocampo la coppia formata da Demme e Fabian Ruiz. Nel reparto offensivo conferme per Insigne e Zielinski, mentre Politano sarà nuovamente titolare al posto di Lozano. Al centro dell’attacco azzurro confermatissimo Victor Osimhen, con Mertens che sarà impiegato a gara in corso.

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabiàn, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

