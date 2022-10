Mauro elogia Kim: “Se continua così il Napoli può arrivare fino in fondo”

Kim Min-Jae ha disputato una grande prova anche contro la Roma. Massimo Mauro, ex Napoli e Juventus ha parlato del difensore “Tutti Convocati” in onda su Radio 24 elogiando il suo impatto sul campionato italiano e il suo rendimento stagionale.

Queste le sue parole:

“Ero con Panucci a vedere Roma-Napoli e abbiamo detto qui segnano solo con un errore, non stava sbagliando nessuno. In Fiorentina-Inter abbiamo visto 7 gol perché ci sono stati degli errori. Se Kim continua a difendere con questa attenzione, il Napoli arriva fino in fondo, è sempre al posto giusto, picchia come un fabbro. Se tiene tutto il campionato è la squadra che difende meglio e di solito la squadra che difende meglio vince il campionato”.