Atalanta, De Roon infortunato: rischia di saltare il Napoli

Il centrocampista dell’Atalanta Martin De Roon rischia di saltare la sfida contro il Napoli a causa di un infortunio.

Il giocatore dell’Atalanta Martin De Roon ha rimediato un infortunio durante l’ultima sfida dei bergamaschi in campionato contro la Lazio. A causa di ciò De Roon non sarà in campo per la prossima gara dell’Atalanta: quella contro l’Empoli.

Non si conoscono ancora i tempi di recupero, come scrive il giornalista Gianluca Di Marzio nella giornata di domani ci saranno i dovuti esami strumentali. È probabile però che il centrocampista potrebbe saltare anche la sfida contro il Napoli in programma il prossimo 5 novembre.

Ecco cosa scrive Di Marzio sul proprio sito ufficiale:

“Gian Piero Gasperini perde Martin De Roon. Il centrocampista olandese, infatti, è stato sostituito al settantacinquesimo minuto della sfida contro la Lazio per un problema fisico (Ederson è subentrato, ndr). Il classe 1991 salterà sicuramente la trasferta di Empoli e nella giornata di domani, mercoledì 26 ottobre, si sottoporrà ad esami strumentali per stabilire entità dell’infortunio e tempi di recupero.”

Fonte foto: Instagram, @martenderoon15

