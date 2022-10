Osimhen, parla l’amico: “Spalletti ha fatto un bellissimo gesto”

Oma Akatugba, giornalista ed amico di Victor Osimhen, ha reso noto un gesto che Luciano Spalletti avrebbe fatto nei confronti dell’attaccante.

Luciano Spalletti sarebbe stato autore di un gesto nei confronti di Victor Osimhen. Ne parla il giornalista ed amico dell’attaccante nigeriano Oma Akatugba ai microfoni di 1 Station Radio.

Il giornalista parla prima di Victor Osimhen:

“Osimhen va oltre l’ordinario, non si sa bene in che filone inserirlo. Ciò che lo rende incredibile è la sua passione e la sua cattiveria. Basta riguardare il gol con la Roma. Victor è migliorato tanto: all’inizio ha commesso tanti errori, ora è migliore nella fiducia in se stesso. Sia con Gattuso che con Spalletti è migliorato anche dal punto di vista tecnico e tattico, ora è un attaccante completo. Lo stesso si può dire per la sua nazionale, dove riesce a fare la differenza praticamente in ogni partita.

Successivamente qualche parola sul tecnico Luciano Spalletti:

“È un allenatore brillante e l’ha aiutato a migliorarsi. Victor era infortunato e Spalletti ha fatto un gesto bellissimo nei suoi confronti: lo ha aspettato fino al completo recupero. In questo il tecnico è stato veramente eccezionale, non gli ha dato alcuna fretta. Lo ha gestito bene mettendolo dentro in due gare dalla panchina, poi lo ha lanciato subito titolare contro la Roma. Spalletti cerca sempre di tirar fuori da Victor la sua capacità di leadership perché crede tantissimo in lui. La sua mentalità è salita di livello.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

