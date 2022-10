Napoli-Rangers, la probabile formazione azzurra

Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto sull’emittente Tv Luna parlando della probabile formazione del Napoli contro il Glasgow Rangers.

Domani sera il Napoli sfiderà in casa propria il Glasgow Rangers in occasione del girone di ritorno di Champions League. Il giornalista Ciro Venerato ha parlato della probabile formazione della squadra di casa ai microfoni di Tv Luna.

“Le mie fonti dicono quale sarà la compagine che il tecnico toscano schiererà nella quinta giornata della competizione continentale per club più importante. In porta sarà confermato Alex Meret. Gli esterni in difesa saranno Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui rispettivamente a destra e a sinistra. Al centro giocherà sicuramente Ostigard e uno tra Kim e Juan Jesus con il coreano favorito. A centrocampo ci sarà invece spazio per Gianluca Gaetano insieme a Ndombele ed Elmas. Anguissa andrà in panchina. In attacco al centro Giovanni Simeone, a sinistra Giacomo Raspadori, a destra Matteo Politano.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

