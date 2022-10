Napoli, report allenamento: le ultime su Anguissa e Rrahmani

La SSC Napoli ha pubblicato la seduta odierna di allenamento della squadra alla vigilia della sfida di Champions League.

Il Napoli ha effettuato la seduta di allenamento quotidiana presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Glasgow Rangers la Società partenopea ha reso noto ciò che è stato fatto in campo questa mattina.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Rangers per la quinta giornata di Champions in programma domani alle ore 21 allo Stadio Maradona. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico, esercitazioni su palle inattive e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto terapie. Anguissa ha svolto lavoro personalizzato in campo e parte in gruppo. Sirigu ha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

