Bucchi: “Osimhen fisicamente superiore a Higuaín, crescerà molto”

Durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Cristian Bucchi, ex azzurro e allenatore.

Cristian Bucchi espone il suo pensiero in merito alla situazione di Osimhen.

“Osimhen, rispetto ad Higuaín, è approdato a Napoli da più giovane. Fisicamente è nettamente superiore, ma tecnicamente no, ha ampi margini di miglioramento e tutte le carte in regola per crescere ulteriormente. In questa stagione purtroppo ha pagato i molteplici infortuni che si è procurato e anche la positività al Covid.

Il Napoli è stato l’unico club a cui sono rimasto così legato, per più stagioni inoltre, ma ho un bel ricordo di tutte le squadre e di tutte le città in cui ho giocato e vissuto. Spero di trovare al più presto una panchina”.

