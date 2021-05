Jacobelli: “Due anni senza coppe, Juve vale la pena morire per Perez?”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, nel suo commento ha parlato della vicenda che riguarda la Superlega, evidenziando la posizione della Juventus.

Secondo il direttore, Xavier Jacobelli, l’aria che tira non promette nulla di buono per i ribelli.

Jacobelli espone la sua opinione, scrivendo che l’aria che tira a Nyon, non promette assolutamente nulla di buono per i ribelli. La decisione finale per il momento sembra essere congelata e solo rimandata a conclusione delle due finali di Europa League e Champions League. Tuttavia i due anni di esclusione dalle coppe europee sono la spada di Damocle che pende sulle teste di Perez, Agnelli e Laporta. Ma la domanda principale, secondo il direttore, è: “Juve, vale la pena morire per Perez?”

