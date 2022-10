Ranking Uefa, Napoli in Top 20: la posizione in classifica

Ranking Uefa, il Napoli in Top 20: la posizione in classifica

Ranking Uefa, il Napoli in Top 20. Gli azzurri salgono a quota 19.000 punti raccolti in stagione (solo il Bayern riesce ad avere questo score) e così il dato complessivo è di 75.000 punti e vale il 19esimo posto, rispondendo alla vittoria del Benfica che resta dietro al 20esimo posto. Ad un passo il 18esimo posto del Lipsia ma anche quelli di Lipsia, Porto e Villarreal per un Napoli che punta alla Top 15 europea.

1 Man City 129.000

2 Bayern 128.000

3 Liverpool 121.000

Chelsea 121.000

5 Psg 110.000

6 Real Madrid 108.000

7 Barcellona 96.000

8 Man United 91.000

9 Juventus 90.000

10 Ajax 87.000

11 Atletico 85.000

12 Inter 83.000

Borussia 83.000

14 Villarreal 80.000

15 Porto 78.000

Siviglia 78.000

Roma 78.000

18 Lipsia 76.000

19 Napoli 75.000

20 Benfica 74.000

———————–

28 Atalanta 55.500

38 Lazio 40.000

45 Milan 35.000

104 Fiorentina 13.700

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inchiesta Juventus, Chiellini rassicurò: “Ragazzi tranquilli: accordo diverso, non parlate”

Il racconto dell’ex steward: licenziato per due chiacchiere con Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici