Inchiesta Juventus – Agnelli convoca tutti i dipendenti: “Uniti, il club ha agito sempre con correttezza”

Inchiesta Juventus – Agnelli convoca tutti i dipendenti della società

Inchiesta Juventus – Andrea Agnelli presidente della società bianconera , in mattinata ha convocato in sede tutti i dipendenti anche quelli di campo fra cui Allegri, Cherubini, gli allenatori ed i dirigenti del settore giovanili, per chiarire la situazione e la posizione del club visto il continuo sovrapporsi di notizie in merito.

“Tutti uniti, il club ha agito sempre con correttezza”, è stato il messaggio di Agnelli che ha così sottolineato, insieme ai legali, la voglia di compattezza e di serenità visto il costante rispetto delle regole. Questo è quanto riportato da Sky Sport.

