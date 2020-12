VIDEO – Mertens e Rrahmani scherzano su Instagram: scontro in allenamento

Mertens e Rrahmani scherzano su Instagram, dopo lo scontro in allenamento

Ntizie calcio Napoli – Mertens e Rrahmani scherzano su Instagram, dopo uno scontro in allenamento. Amir Rrahmani, difensore del Napoli ancora in attesa di fare il suo esordio in maglia azzurro, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui lo si vede mentre scherza con Dries Mertens su uno scontro in allenamento. Le immagini esilaranti in poco tempo hanno fatto il giro del web. In ogni caso niente di grave per nessuno dei due.

Il video:

