Osimhen nel mirino della Premier, Chelsea e Mancheser United su di lui

Chelsea e Manchester United continuano a seguire Osimhen

L’avvio di stagione degli azzurri non è passato in osservato in Inghilterra, tanto che alcuni club hanno cominciato ad osservare alcuni calciatori. In diretta ai microfoni di Radio Crc è intervenuto Lorenzo Amoruso, corrispondente dell’Ansa per il Regno Unito, il quale ha precisato che Osimhen potrebbe interessare ai club inglesi. Ecco quanto dichiarato:

“Victor non è una novità, è attenzionato già da molti top club inglesi, c’era stato un forte interessamento di Chelsea e Manchester United. Sarà inevitabile un’attenzione particolare nei confronti dei giocatori del Napoli e in generale dei giocatori della Serie A, campionato per il quale in Inghilterra avevano un certo pregiudizio. Da queste parti non pensano che il Napoli possa vincere la Champions League perché Manchester City e Bayern sembrano almeno mezzo gradino sopra. Detto questo il torneo è ancora lunghissimo e ci sono mille variabili da calcolare.”

