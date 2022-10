Arbitri & Arbitri – Antonio Rapuano dirige Napoli-Sassuolo

Antonio Rapuano sarà l’arbitro di Napoli-Sassuolo, gara valevole per la dodicesima giornata di Serie A

Antonio Rapuano, Nato a Rimini da una famiglia di origini beneventane, ha iniziato ad arbitrare a quindici anni nel 2000. Arriva in Lega Pro nel 2012 e dopo tre stagioni, in cui ha diretto anche la finale play-off del campionato 2014-2015, viene promosso in C.A.N. B.

Fa il suo esordio in Serie B in occasione della partita Pro Vercelli-Virtus Lanciano, terminata 2-1. Il 23 settembre della medesima stagione viene utilizzato come addizionale in Palermo-Sassuolo, vinta dagli ospiti per 0-1. Dopo trentadue gare nella seconda serie, il 28 maggio 2017 debutta in Serie A, nel match valido per l’ultimo turno di campionato Torino-Sassuolo, vinto 5-3 dai padroni di casa.

Al termine della stagione 2019-2020 in 5 anni di appartenenza all’organico di Serie B, ha diretto una sola gara in Serie A. Il 1º settembre 2020 viene inserito nell’organico della CAN A-B. Dirigerà sia in Serie A che in Serie B. Nella stagione 2020-2021 viene designato in 4 partite del massimo campionato e per 10 in cadetteria. Al termine della stagione 2020-2021, poterà il totale delle sue direzioni in Serie A a 5 gare. Nella scorsa stagione ha diretto 9 gare di Serie A, finora invece nella stagione corrente sono 3 le direzioni nel massimo campionato italiano.

I precedenti di Rapuano con il Napoli

Rapuano ha già diretto gli azzurri una volta e proprio contro gli emiliani nella scorsa stagione: Napoli-Sassuolo 6-1 del 30 aprile 2022

I precedenti di Rapuano con il Sassuolo

Il Sassuolo ha già incontrato il fischietto riminese cinque volte: sui cinque precedenti, sono arrivate ben quattro sconfitte ed una sola vittoria. Una delle quattro sconfitte è proprio Napoli-Sassuolo 6-1 della scorsa stagione, mentre l’ultimo precedente è Juventus-Sassuolo 3-0 alla prima giornata di questa Serie A.

